Если вам нужен шкаф, который встанет идеально и будет удобным каждый день, проще всего заказать его у производителя. Наша мебельная фабрика в Москве делает шкафы на заказ по индивидуальным размерам: от компактных решений до проектов на 3 метра. Мы проектируем под ваши задачи хранения, учитываем геометрию помещения и заранее объясняем, сколько стоит выбранная конфигурация и из чего складывается цена.

Где заказать шкаф в Москве удобно и выгодно?

Часто люди сначала смотрят готовые варианты в различных маркетплейсах, сохраняют фото и читают отзывы. Это полезно для идей. Но готовый шкаф не учитывает размеры ниши, перекосы стен, высоту потолка и реальный сценарий хранения одежды. Поэтому в итоге выигрывает индивидуальный проект: шкаф не “примерный”, а точный, по размерам и под вашу планировку. Мы предлагаем вам заказать шкаф онлайн в нашем интернет-магазине и получить массу преимуществ.

Более доступная стоимость всех шкафов;

Широкий модельный ряд;

Возможность индивидуального производства под заказ;

Гарантия качества, доставка и установка.

Какие шкафы мы делаем

Мы изготавливаем разные форматы, чтобы вы выбрали, какой шкаф подойдет именно вам:

Встроенный шкаф — когда нужно занять нишу от пола до потолка и максимально использовать пространство.

Шкаф купе — когда важна экономия места и удобное открывание дверями, особенно в узких проходах.

Распашной шкаф — когда хочется классическое открывание и полный доступ к секциям.

Угловой шкаф — чтобы эффективно задействовать угол в прихожую или спальню.

Шкаф-трансформер — для аккуратного хранения и красивой подачи вещей.

Книжный шкаф — для библиотеки, кабинета или детской зоны.

Шкаф для холодильника — чтобы встроить технику и сохранить единый вид кухни.

При необходимости делаем и железный шкаф для хозяйственных зон, кладовой или мастерской.

Куда поставить шкаф: прихожую, спальню, ванную, детскую, балкон

В прихожую чаще нужен функционал: верхняя одежда, обувь, мелочи, быстрый доступ.

В спальню важны секции для одежды, ящики, штанги, антресоль, иногда книжный блок или витрина.

В ванную мы подбираем решения с учетом влажности, вентиляции и стойких материалов.

В детскую делаем безопасные кромки, продуманную высоту полок и надежную фурнитуру.

Для балкона выбираем практичные материалы и конструкцию, устойчивую к перепадам условий.

Фасады и внешний вид: зеркальный, жалюзийный, лофт

Фасады сильно влияют на восприятие.

Если нужно визуально расширить пространство, выбирают зеркальный вариант: зеркало может быть цельным, комбинированным, с зеркалом на одной или нескольких створках.

Если важна “легкость” и циркуляция воздуха, подойдет жалюзийный фасад — шкаф с жалюзийными дверями хорошо смотрится и помогает проветриванию.

По стилю часто заказывают лофт: строгие линии, фактуры, функциональность. Мы подстроим дизайн под ваш интерьер, чтобы шкаф выглядел как часть комнаты, а не отдельный “блок мебели”.

Материалы: лдсп, массива, дерева

Основа большинства проектов — лдсп, потому что это практично и предсказуемо по геометрии.

Если хочется более “теплой” эстетики, подберем решения из дерева или из массива. По фурнитуре ориентируемся на надежные механизмы немецкого производства, высокого уровня качества, потому что дверями и ящиками пользуются каждый день, и ресурс важен не меньше внешнего вида.

Цена, расчет и как понять, сколько стоит

Чтобы быстро оценить бюджет, используйте калькулятор или конструктор на сайте. Это помогает рассчитать стоимость на старте и понять диапазон. Дальше мы уточняем детали и даем точный расчет.

На итоговую стоимость влияют:

габариты и длина (например, 3 метра)

тип конструкции (встроенный, распашной, купе, угловой)

фасады (зеркало, зеркальный, жалюзийный)

наполнение под одежду

материалы (лдсп, дерева, массива)

сложность установки (ниша, углы, потолка, коммуникации)

Мы честно подскажем, как сделать недорого. Иногда можно и дешево, если выбрать простую отделку и разумно собрать наполнение без лишних элементов.

Как проходит заказ

Все просто и прозрачно.

Вы присылаете онлайн фото ниши или стены и коротко описываете задачу: куда ставим, что хранить, какой стиль нужен. Мы уточняем размеры и делаем предварительный расчет, рисуем макет в 3D. Если вас все устроило по цене, то к вам приезжает замерщик, проверяет реальные размеры, стены, пол и потолка, после чего мы окончательно согласуем проект, материалы и стоимость. Производим, доставляем и собираем.

При необходимости доступна рассрочка. Оформляем договор, фиксируем сроки и комплектацию.

Частые вопросы

Какой шкаф выбрать — купе или распашной?

Если важна экономия места и у вас узкий коридор — чаще выбирают купе. Если нужен полный доступ и привычная классика — распашной.

Можно ли сделать шкаф точно “под нишу”?

Да. Для этого и нужен встроенный шкаф по индивидуальным размерам.

Где посмотреть примеры?

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Почему выгоднее у производителя

Производитель — это контроль качества, точные размеры, понятная цена и ответственность за результат. Наша мебельная фабрика работает по договору, дает гарантию и сопровождает проект от идеи до установки.

Оставьте заявку на нашем сайте шкаф на заказ рф и пришлите фото — мы быстро посчитаем, предложим 2-3 варианта и скажем, сколько стоит ваш шкаф именно в вашем помещении.