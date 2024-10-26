Производим
шкафы на заказ

По индивидуальным размерам, любые материалы и наполнение.
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При заказе шкафа
замер бесплатный
Замер без заказа 2000 руб.
Изготовление от 5-ти
рабочих дней
При сложных заказах срок изготовления 14 рабочих дней
Бесплатная доставка
и сборка
По области доставка оплачивается отдельно.
Гарантия 3 года
На некоторые позиции гарантия 10 лет.
Шкаф на заказ по вашим размерам
Вы можете заказать у нас недорогой, качественный шкаф любой конфигурации по своим индивидуальным размерам, с разными типами фасадов, для меблировки любых помещений. Доставка по Москве и области.
Шкафы-купе на заказ
Моделей: 100
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Встроенные шкафы на заказ
Моделей: 36
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Распашные шкафы на заказ
Моделей: 27
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Корпусные шкафы на заказ
Моделей: 8
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Гардеробные на заказ
Моделей: 18
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Угловые шкафы на заказ
Моделей: 29
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Шкафы в прихожую на заказ
Моделей: 29
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Шкафы в гостиную
Моделей: 17
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Шкафы в спальню
Моделей: 52
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Шкафы и стеллажи в детскую
Моделей: 18
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Шкафы с зеркалом
Моделей: 41
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Шкафы на балкон
Моделей: 10
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Шкафы в офис
Моделей: 21
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Наши работы
Четырех метровый шкаф-купе в офис для одежды
Четырех метровый шкаф-купе в офис для одежды
от 150000
Шкаф-купе в фойе получился очень масштабным — около 4 метров по длине. Чтобы такой размер не выглядел тяжело, фасады сделали светлыми и разбили их...
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Корпусный шкаф-купе с безрамочными подвесными дверями
Корпусный шкаф-купе с безрамочными подвесными дверями
от 100000
Этот корпусный шкаф-купе делали под современный интерьер, где важны чистые линии и ощущение “воздуха”. Поэтому выбрали безрамочные раздвижные двери на подвесной системе: створки выглядят...
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Белый распашной шкаф до потолка с антресолями и чёрными ручками
Белый распашной шкаф до потолка с антресолями и чёрными ручками
от 150000
Этот шкаф задуман как «чистая плоскость» хранения: белые фасады без лишнего декора, ровные зазоры и строгая геометрия — поэтому конструкция не перегружает комнату и...
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Комплект мебели в классическом стиле с встроенным столом
Комплект мебели в классическом стиле с встроенным столом
от 200000
Проект объединяет хранение и полноценное рабочее место в едином классическом стиле. Композиция построена так, чтобы мебель выглядела цельно: слева — высокий шкаф с филёнчатыми...
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Распашной шкаф до потолка с интегрированными ручками
Распашной шкаф до потолка с интегрированными ручками
200000
Встроенный шкаф в прихожей выполнен как цельная “стена” хранения: матовые белые фасады ровно встают от пола до потолка и визуально расширяют пространство. Акцент —...
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Шкаф-купе в прихожую
Шкаф-купе в прихожую
120000
Сделали встроенный шкаф-купе для длинного коридора — конструкция занимает всю стену и максимально использует пространство. Фасады раздвижные, матовые однотонные в алюминиевом профиле: смотрится спокойно...
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Шкаф-портал со стеклянными раздвижными фасадами в чёрном профиле
Шкаф-портал со стеклянными раздвижными фасадами в чёрном профиле
130000
Собрали встроенную гардеробную в нише: функциональное хранение «от пола до потолка» с большим количеством полок и отдельным блоком ящиков. Основной акцент — раздвижные стеклянные...
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Встроенный шкаф-купе в прихожую + модуль с обувницей и вешалкой
Встроенный шкаф-купе в прихожую + модуль с обувницей и вешалкой
Сделали комплект мебели для прихожей: высокий встроенный шкаф-купе с матовыми раздвижными фасадами и аккуратным тёмным профилем, плюс зона для повседневных вещей — обувница-скамья, крючки...
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Стеллаж в детскую
Стеллаж в детскую
Стеллаж, который мы изготовили для детской комнаты был достаточно сложным в изготовлении и проектировке. Для достижения идеального соответствия пожеланиям заказчика мы потратили две недели...
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Встроенный распашной шкаф
Встроенный распашной шкаф
от 80 000
Встроенный шкаф с распашными дверями из МДФ — это прекрасное решение для любого интерьера. Этот шкаф будет прекрасно вписываться в любую обстановку, придавая ей...
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Бюджетный встроенный шкаф купе.
Бюджетный встроенный шкаф купе.
от 60 000 руб.
Бюджетный встроенный шкаф-купе рассчитан на ситуации, когда нужно получить максимум хранения без лишних затрат на корпус: конструкция собирается без задней и боковых стенок и...
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Шкаф купе с распашной дверью
Шкаф купе с распашной дверью
от 60000
Шкаф купе с распашной дверью прикрывающей угловую консоль. Такая конструкция позволяет добавить в шкаф угловые полки и защитить их от пыли, а так же...
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Образцы материалов
ДСП
Профили
Камень Металл антрацит Камень Металл антрацит
Бетон Чикаго тёмно-серый Бетон Чикаго тёмно-серый
Камень Пьетра Гриджиа антрацит Камень Пьетра Гриджиа антрацит
Сланец Юрский антрацит Сланец Юрский антрацит
Бетон светлый Бетон светлый
Ферро бронза Ферро бронза
Стилкат титан серый Стилкат титан серый
Патина золотистая Патина золотистая
Текстиль бежевый Текстиль бежевый
Текстиль серый Текстиль серый
Лён терра Лён терра
Лён антрацит Лён антрацит
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Бронза блестящая Бронза блестящая
Шампань матовая Шампань матовая
Орех итальянский Орех итальянский
Хром матовый Хром матовый
Вишня Вишня
Венге Венге
Орех французский Орех французский
Орех благородный Орех благородный
Венге темный Венге темный
Белый глянец Белый глянец
Дуб белый Дуб белый
Дуб дымчатый Дуб дымчатый
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Стоимость услуг
Примерную стоимость вашего шкафа вы можете узнать позвонив или написав нам. Точную стоимость рассчитает замерщик уже у вас дома.
Стандарт
Стандарт
от 60 000 руб.
Серия "Стандарт" это наиболее популярный сегмент шкафов. Профили Аристо и дсп Еггер наиболее востребованных цветов. За счет массовости цены всегда низкие а качество на высоте.
Премиум
Премиум
от 80 000 руб.
Хотите сделать ваш Шкаф уникальным? Цветное стекло, пескоструйные рисунки, расширенная гамма декоров дсп Еггер, усиленные профили и механизмы Аристо - все это серия "Премиум"
Элит
Элит
от 120 000 руб.
Серия "Элит" это наиболее дорогие материалы, такие как распашные фасады из мдф с эмалью, фотопечать, цветные пластики фурнитура Hettich и Blum,. Нестандартные решения по высоте и наполнению.
Этапы работы
Вы можете позвонить или написать нам для того чтобы заказать шкаф.
01.
Замер
При заказе шкафа замер и дизайн проект бесплатно.
02.
Создание проекта
Дизайн проект с визуализацией.
03.
Заключение договора
Предоплата 50% по договору.
04.
Изготовление
От 5 до 14 рабочих дней.
05.
Доставка и сборка
В один день по Москве и области.
06.
Сдача проекта
Ждем вас снова!
Мы производим любые шкафы
по индивидуальным размерам.
Введите свой номер телефона. Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут.

Заказать шкаф по своим размерам от производителя – все лучшее для вас

Если вам нужен шкаф, который встанет идеально и будет удобным каждый день, проще всего заказать его у производителя. Наша мебельная фабрика в Москве делает шкафы на заказ по индивидуальным размерам: от компактных решений до проектов на 3 метра. Мы проектируем под ваши задачи хранения, учитываем геометрию помещения и заранее объясняем, сколько стоит выбранная конфигурация и из чего складывается цена.

Где заказать шкаф в Москве удобно и выгодно?

Часто люди сначала смотрят готовые варианты в различных маркетплейсах, сохраняют фото и читают отзывы. Это полезно для идей. Но готовый шкаф не учитывает размеры ниши, перекосы стен, высоту потолка и реальный сценарий хранения одежды. Поэтому в итоге выигрывает индивидуальный проект: шкаф не “примерный”, а точный, по размерам и под вашу планировку. Мы  предлагаем вам заказать шкаф онлайн в нашем интернет-магазине и получить массу преимуществ.

  • Более доступная стоимость всех шкафов;
  • Широкий модельный ряд;
  • Возможность индивидуального производства под заказ;
  • Гарантия качества, доставка и установка.

Какие шкафы мы делаем

Мы изготавливаем разные форматы, чтобы вы выбрали, какой шкаф подойдет именно вам:

Встроенный шкаф — когда нужно занять нишу от пола до потолка и максимально использовать пространство.
Шкаф купе — когда важна экономия места и удобное открывание дверями, особенно в узких проходах.
Распашной шкаф — когда хочется классическое открывание и полный доступ к секциям.
Угловой шкаф — чтобы эффективно задействовать угол в прихожую или спальню.
Шкаф-трансформер — для аккуратного хранения и красивой подачи вещей.
Книжный шкаф — для библиотеки, кабинета или детской зоны.
Шкаф для холодильника — чтобы встроить технику и сохранить единый вид кухни.
При необходимости делаем и железный шкаф для хозяйственных зон, кладовой или мастерской.

Куда поставить шкаф: прихожую, спальню, ванную, детскую, балкон

В прихожую чаще нужен функционал: верхняя одежда, обувь, мелочи, быстрый доступ.
В спальню важны секции для одежды, ящики, штанги, антресоль, иногда книжный блок или витрина.
В ванную мы подбираем решения с учетом влажности, вентиляции и стойких материалов.
В детскую делаем безопасные кромки, продуманную высоту полок и надежную фурнитуру.
Для балкона выбираем практичные материалы и конструкцию, устойчивую к перепадам условий.

Фасады и внешний вид: зеркальный, жалюзийный, лофт

Фасады сильно влияют на восприятие.
Если нужно визуально расширить пространство, выбирают зеркальный вариант: зеркало может быть цельным, комбинированным, с зеркалом на одной или нескольких створках.
Если важна “легкость” и циркуляция воздуха, подойдет жалюзийный фасад — шкаф с жалюзийными дверями хорошо смотрится и помогает проветриванию.

По стилю часто заказывают лофт: строгие линии, фактуры, функциональность. Мы подстроим дизайн под ваш интерьер, чтобы шкаф выглядел как часть комнаты, а не отдельный “блок мебели”.

Материалы: лдсп, массива, дерева

Основа большинства проектов — лдсп, потому что это практично и предсказуемо по геометрии.
Если хочется более “теплой” эстетики, подберем решения из дерева или из массива. По фурнитуре ориентируемся на надежные механизмы немецкого производства, высокого уровня качества, потому что дверями и ящиками пользуются каждый день, и ресурс важен не меньше внешнего вида.

Цена, расчет и как понять, сколько стоит

Чтобы быстро оценить бюджет, используйте калькулятор или конструктор на сайте. Это помогает рассчитать стоимость на старте и понять диапазон. Дальше мы уточняем детали и даем точный расчет.

На итоговую стоимость влияют:

  • габариты и длина (например, 3 метра)

  • тип конструкции (встроенный, распашной, купе, угловой)

  • фасады (зеркало, зеркальный, жалюзийный)

  • наполнение под одежду

  • материалы (лдсп, дерева, массива)

  • сложность установки (ниша, углы, потолка, коммуникации)

Мы честно подскажем, как сделать недорого. Иногда можно и дешево, если выбрать простую отделку и разумно собрать наполнение без лишних элементов.

Как проходит заказ

Все просто и прозрачно.
Вы присылаете онлайн фото ниши или стены и коротко описываете задачу: куда ставим, что хранить, какой стиль нужен. Мы уточняем размеры и делаем предварительный расчет, рисуем макет в 3D. Если вас все устроило по цене, то к вам приезжает замерщик, проверяет реальные размеры, стены, пол и потолка, после чего мы окончательно согласуем проект, материалы и стоимость. Производим, доставляем и собираем.

При необходимости доступна рассрочка. Оформляем договор, фиксируем сроки и комплектацию.

Частые вопросы

Какой шкаф выбрать — купе или распашной?
Если важна экономия места и у вас узкий коридор — чаще выбирают купе. Если нужен полный доступ и привычная классика — распашной.

Можно ли сделать шкаф точно “под нишу”?
Да. Для этого и нужен встроенный шкаф по индивидуальным размерам.

Где посмотреть примеры?
В на нашем сайте в разделе Наши работы и в телеграм канале шкаф на заказ рф

Почему выгоднее у производителя

Производитель — это контроль качества, точные размеры, понятная цена и ответственность за результат. Наша мебельная фабрика работает по договору, дает гарантию и сопровождает проект от идеи до установки.

Оставьте заявку на нашем сайте шкаф на заказ рф и пришлите фото — мы быстро посчитаем, предложим 2-3 варианта и скажем, сколько стоит ваш шкаф именно в вашем помещении.

Отзывы
Реальные отзывы о компании

Отзывы клиентов

ШКАФ НА ЗАКАЗ ✅ шкафы купе и мебель на заказ от производителя по индивидуальным размерам в Москве и Московской области.
4.7
На основе 24 отзывов
Обновлено: 15.03.2026 11:43
Павел Яковлев
Павел Яковлев
2 недели назад
★★★★★
Заказывали встроенный шкаф в прихожую из мдф с эмалью и рейками. сделали все просто замечательно. Монтажники-боги!) Отдельный им респект! Вообще все очень быстро и ненапряжно.ьРекомендую
Astra
Astra
2 месяца назад
★★★★★
Отлично выполнили заказ! Спасибо! Все четко, профессионально и качественно. Буду рекомендовать вас.
Н
Николай
2 месяца назад
★★★★★
Все отлично! Позвонил, приехал замерщик, выслушал жену , нарисовал чертёж, в итоге вот такая красота!
M
Michail
3 месяца назад
★★★★★
Наша прихожая очень узкая, думали, ничего не впишем. Но тут сделали шкаф глубиной всего 40 см, и он идеален! Не мешает и главное вмещает много всего. Спасибо большое, хорошая организация!
Михаил Катаранов
Михаил Катаранов
3 месяца назад
★★★★★
Делали большой заказ: гардероб в спальню и встроенную мебель в гостиную. Долго сидели с дизайнером, всё согласовывали. Работы заняли месяц, но монтажники молодцы - всё подогнали тютелька в тютельку. Мебель выглядит дорого, хотя цена была адекватная. Если нужен не просто шкаф, а реально продуманный интерьер - вам сюда.
Марина Апексимова
Марина Апексимова
3 года назад
★★★★★
Обратились в компанию по рекомендации друзей, заказали шкаф по индивидуальным размерам, дизайн мы с мужем сами придумали. Шкаф получился удобный, вместительный, выглядит стильно и современно. Доставили и собрали в один рабочий день, за это отдельное спасибо. Компания надежная и ответственная, сотрудники вежливые приятные люди, с такими приятно иметь дело.
РР
Раиса Рыбина
5 лет назад
★★★★★
Заказывали здесь гардеробную. Замерщик приехал через два дня после нашего общения с менеджером, сделал замеры комнаты. Привёз с собой образцы цветов материала. Мы выбрали вариант наполнения шкафа - размещение полочек и ящиков. С доставку немного задержали на пару дней. Смонтировали гардеробную за день - качество хорошее, полки крепкие. Сотрудники компетентные, аккуратные.
VK
vladimir kropov
5 лет назад
★★★★★
Заказали в "ШКАФ НА ЗАКАЗ" встроенный шкаф и раздвижные двери в гардеробную. Выше всяких похвал! Все четко выполнили по качеству и срокам претензий нет! Сборка и доставка в один день, не так как у других. Цену, кстати, рассчитывали во многих крупных компаниях, где-то меньше но фурнитура непонятная типа китай или еще что-то. Тут по цене устроило, за качество всегда готовы заплатить приемлемые деньги. В общем все супер, рекомендую!!!
Олег Сметанин
Олег Сметанин
5 лет назад
★★★★★
На днях захотел купить новый шкаф в спальню, знакомый посоветовал этот магазин и не пожалел я!!! Ассортимент очень большой, так что пришлось выбирать между 3-4 вариантами ( спасибо консультантам за помощь в выборе ). По работе нареканий нету, все очень понравилось, материала у шкафа качественные, ничего не люфтит Вообщем остались только положительные эмоции ?
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